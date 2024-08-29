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Ворог перекидає війська по вечорах і намагається проскочити Маріуполь, боїться наведення удару - Андрющенко

Київ • УНН

 • 19967 перегляди

Радник мера Маріуполя повідомив про перекидання російських військ у напрямку Новоазовська. Використовуються нові пофарбовані вантажівки, подібні до тих, що раніше бачили в Запорізькій області.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про перекидання російських військ у напрямку Новоазовська, при чому по вечорах і намагаючись проскочити Маріуполь, бо бояться наведення удару, пише УНН.

Деталі

"Триває перекидання живої сили в напрям Новоазовська та далі - росії. Все ще "збірна солянка", - зазначив Андрющенко у Telegram.

Проте, з його слів, з’явились "новесенько пофарбовані вантажівки". "Подібні, які раніше спостерігали при переміщенні в Розівсько-Пологівський напрям Запорізької області", - вказав він.

"Сповільнення немає. Час перекидання - вечір. Ночують в Маріупольському районі, місто намагаються проскочити без зупинки. Бояться наведення удару", - написав радник мера Маріуполя.

Біля Маріуполя уражено базування російських окупантів - міськрада26.08.24, 12:20 • 18742 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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