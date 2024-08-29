Враг перебрасывает войска по вечерам и пытается проскочить Мариуполь, боится наведения удара - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о переброске российских войск в направлении Новоазовска, причем по вечерам и пытаясь проскочить Мариуполь, потому что боятся наведения удара, пишет УНН.

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"Продолжается переброска живой силы в направлении Новоазовска и дальше - россии. Все еще "сборная солянка", - отметил Андрющенко в Telegram.

Однако, по его словам, появились "новенько окрашенные грузовики". "Подобные, которые ранее наблюдали при перемещении в Розовско-Пологовское направление Запорожской области", - указал он.

"Замедления нет. Время переброски - вечер. Ночуют в Мариупольском районе, город пытаются проскочить без остановки. Боятся наведения удара", - написал советник мэра Мариуполя.

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