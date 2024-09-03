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В захопленому Маріуполі партизани скоїли замах на голову окупаційної міськради: колаборант в реанімації

В захопленому Маріуполі партизани скоїли замах на голову окупаційної міськради: колаборант в реанімації

Київ • УНН

 • 111616 перегляди

Олег Носенко, голова окупаційної міської ради Маріуполя, потрапив до реанімації з черепно-мозковою травмою. Українські партизани атакували колаборанта по вулиці Спортивній.

В захопленому росіянами Маріуполі українські партизани змогли відправити у лікарню голову окупаційної Маріупольської міської ради олега носенка. Йому діагностували черепно-мозкову травму - колаборант перебуває в реанімації. Про це пише УНН з посиланням на Маріупольську міську раду та заступника міського голови міста Петра Андрющенка. 

Деталі

Андрющенко зокрема і розповів, що в Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого "председателя Мариупольського совета" Олега Носенка. Він у важкому стані після черепно-мозкової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації.

Щодо подробиць - "тупий предмет" звичайна цегла в потилицю по вул. Спортивній зі всій маріупольської люті дає прекрасні результати 

- відзначив заступник міського голови. 

Доповнення

Українська міська рада Маріуполя зазначає, що носенко почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення Маріуполя. Він зокрема був радником псевдомера олега моргуна.

Окрім того, олег носенко був одним з організаторів так званих "виборів" у місті під проводом окупантів.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попередив, що у тимчасово окупованому Маріуполі посилено зачистки та активізовано ФСБ РФ через недавні удари по базах і ППО. Окупанти також активно переслідують орендодавців та "обнальників", люди зникають після зупинок.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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