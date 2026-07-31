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В Закарпатье устанавливают причастных к незаконному использованию 226 га леса для "дачи Медведчука"

Киев • УНН

 • 4416 просмотра

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору лесхоза, который не контролировал использование земель для резиденции. Троих чиновников будут судить за незаконные договоры на использование гослеса.

В Закарпатье устанавливают причастных к незаконному использованию 226 га леса для "дачи Медведчука"
Фото: Офис Генерального прокурора

Закарпатская областная прокуратура продолжает устанавливать всех должностных лиц, причастных к незаконному использованию 226 гектаров государственного леса для резиденции, известной как "дача Медведчука". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, еще 22 июля сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему директору филиала "Свалявское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины", который ныне является депутатом Свалявского городского совета (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Фигурант в 2022–2024 годах не обеспечил надлежащего контроля за использованием земель лесного фонда и не принял мер для прекращения их нецелевого использования. В суд также направлены обвинительные акты в отношении трех должностных лиц - начальника областного и экс-руководителей Воловецкого и Свалявского лесных хозяйств.

По версии следствия, они, зная о целевом назначении земель, согласовали и заключили договоры, которые позволили использовать государственный лес для нужд частной резиденции. Досудебное расследование в отношении еще трех лиц продолжается. В зависимости от роли им инкриминируют самовольное занятие земельного участка, злоупотребление властью и служебную халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о лесном массиве площадью 226 гектаров, на котором построен комплекс "Медвежья Дубрава". Территорию огородили трехметровым забором длиной около 8 километров, ограничив доступ граждан и работников лесного хозяйства. На участке размещены здания, дороги и другие объекты инфраструктуры

 - говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет, или длительное тюремное заключение.

Напомним

Бывшему нардепу Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
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Украина