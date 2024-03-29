В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

По меньшей мере 45 человек погибли в результате аварии автобуса в Южно-Африканской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства транспорта ЮАР, передает УНН.

Детали

Министерство утверждает, что водитель не справился с управлением и столкнулся с ограждениями на мосту, в результате чего автобус переехал через мост и ударился о землю, где загорелся.

Пассажирский автобус перевозил людей из Ботсваны, страны, не имеющей выхода к морю на юге Африки.

Спасательные операции продолжались до позднего вечера четверга, поскольку некоторые тела сгорели до неузнаваемости, другие оказались внутри обломков и разбросаны на месте происшествия, говорится в отдельном заявлении департамента транспорта Лимпопо.

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