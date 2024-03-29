Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
В Днепре прогремели взрывы
Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад
Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР
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В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших
Автобус, перевозивший пассажиров из Ботсваны, упал с моста в Южной Африке, что привело к гибели по меньшей мере 45 человек после того, как автобус загорелся.
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина
В результате ночной атаки российских беспилотников "Шахид" в Каменском районе Днепропетровской области был ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ
Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине
Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации.
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский
Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
Несколько российских беспилотников были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в Черкасской области во время постоянной воздушной тревоги.
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
34-летний мужчина из Сум незаконно обогатился на 619 000 гривен, 10 раз продав несуществующие тракторы через интернет-объявления.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе, с сообщениями об отключении электроэнергии и угрозе нападения беспилотников с востока.
Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад
Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.
Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР
Telegram может находиться под влиянием российских спецслужб и должен регулироваться украинским законодательством, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.