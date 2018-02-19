В Еврокомиссии отметили, что Украина и ЕС готовы к более тесным транспортным связям
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина и ЕС уже готовы к более тесным транспортным связям. Об этом, в частности, свидетельствует присоединение Украины к европейской транспортной сети TEN-T в конце прошлого года. Об этом заявил Генеральный директор по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенрик Хололей во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Свидетельством того, насколько ваша страна является важным партнером для ЕС в транспортной сфере является то, что именно Украина стала первой страной из стран Восточного партнерства, с которой Евросоюз уже завтра здесь, в Киеве, начнет Транспортный диалог", - отметил Хололей.
По его словам, ЕС и в дальнейшем готов поддерживать Украину в реформировании транспортной сферы и сближении транспортных систем.
В свою очередь Климпуш-Цинцадзе отметила, что поскольку переговоры с Грузией и Молдовой о совместном авиапространстве уже завершены, то есть надежда на скорейшее разблокирование процесса подписания Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что вопрос подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС будет одним из ключевых при проведении Транспортного диалога Украина-ЕС, который должен состояться в 20-х числах февраля.