В Єврокомісії відзначили, що Україна та ЄС готові до більш тісних транспортних зв'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна та ЄС вже готові до більш тісних транспортних зв'язків. Про це, зокрема, свідчить приєднання України до європейської транспортної мережі TEN-T наприкінці минулого року. На цьому наголосив Генеральний Директор з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенрік Хололей під час зустрічі із віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
“Свідченням того, наскільки ваша країна є важливим партнером для ЄС у транспортній сфері є те, що саме Україна стала першою країною з країн Східного партнерства, з якою Євросоюз вже завтра тут, у Києві, розпочне Транспортний діалог”, — зазначив Хололей.
За його словами, ЄС і надалі готовий підтримувати Україну в реформуванні транспортної сфери та зближенні транспортних систем.
У свою чергу Климпуш-Цинцадзе зазначила, що оскільки перемовини з Грузією та Молдовою щодо спільного авіапростору вже завершені, то є надія на якнайшвидше розблокування процесу підписання Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що питання підписання Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС буде одним із ключових під час проведення Транспортного діалогу Україна-ЄС, який має відбутися в 20-х числах лютого.