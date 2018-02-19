В Єврокомісії відзначили, що Україна та ЄС готові до більш тісних транспортних зв'язків

“Свідченням того, наскільки ваша країна є важливим партнером для ЄС у транспортній сфері є те, що саме Україна стала першою країною з країн Східного партнерства, з якою Євросоюз вже завтра тут, у Києві, розпочне Транспортний діалог”, — зазначив Хололей.

За його словами, ЄС і надалі готовий підтримувати Україну в реформуванні транспортної сфери та зближенні транспортних систем.

У свою чергу Климпуш-Цинцадзе зазначила, що оскільки перемовини з Грузією та Молдовою щодо спільного авіапростору вже завершені, то є надія на якнайшвидше розблокування процесу підписання Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що питання підписання Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС буде одним із ключових під час проведення Транспортного діалогу Україна-ЄС, який має відбутися в 20-х числах лютого.