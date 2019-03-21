В Евпатории массово гибнут дельфины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79020 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176023 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142001 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205900 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251637 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212902 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245936 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208200 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487240 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241293 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
81%
Популярные новости

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 26183 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21817 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16428 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16170 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17201 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264284 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240646 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326094 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487240 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578848 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32618 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205900 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79113 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75633 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81178 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Евпатории массово гибнут дельфины

Киев • УНН

 • 9100 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Недалеко от Евпатории, на побережье моря было найдено 16 мертвых дельфинов. Об этом сообщает Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих “Безмятежное море”, передает УНН.

В Евпатории массово гибнут дельфины

“15 и 17 марта сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих „Безмятежное Море“ провели обследование участка побережья недалеко от Евпатории (всего 10 км береговой линии) после поступления информации о массовой гибели дельфинов. В ходе двухдневного выезда мы нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины), визуально поделив их на две временные группы. Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной друг другу стадии разложения и в непосредственной близости”, — идется в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии капитана турецкого судна оштрафовали на 15 тыс. долларов за убийство дельфина

На телах двух дельфинов (азовка) были обнаружены следы запутывания в жаберных сетях; у одной афалины на хвостовом стебле остались фрагменты самих сетей, у второй афалины был отрезан хвостовой плавник.

Еще у 12 дельфинов (азовок) обнаружено четкие и глубокие следы, оставленные жаберными сетями, у двух особей были также отрезаны лопасти хвостового плавника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии из-за жары массово гибнут дикие лошади

“Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга”, — добавили в центре.

Также на берег вымыло огромное количество фрагментов сетей и лесок, а также останки одной особи черноморского осетра.

Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих “Безмятежное море” готовят обращение в Пограничное управление России с просьбой проведения ведомствами оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов браконьерства и нарушений законодательства в области рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну.

В центре так же добавили, что одновременно с ситуацией в Евпатории, нам начали поступать сообщения об обнаружении погибших китообразных в Севастополе, и у всех из обнаруженных дельфинов на телах также имеются глубокие следы объячеивания в жаберных сетях, либо у них отрезаны хвостовые плавники.

Напомним, летом стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. В исследованиях, рассчитанных на два года, принимают участие ученые из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,580.15