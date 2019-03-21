В Евпатории массово гибнут дельфины

“15 и 17 марта сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих „Безмятежное Море“ провели обследование участка побережья недалеко от Евпатории (всего 10 км береговой линии) после поступления информации о массовой гибели дельфинов. В ходе двухдневного выезда мы нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины), визуально поделив их на две временные группы. Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной друг другу стадии разложения и в непосредственной близости”, — идется в сообщении.

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На телах двух дельфинов (азовка) были обнаружены следы запутывания в жаберных сетях; у одной афалины на хвостовом стебле остались фрагменты самих сетей, у второй афалины был отрезан хвостовой плавник.

Еще у 12 дельфинов (азовок) обнаружено четкие и глубокие следы, оставленные жаберными сетями, у двух особей были также отрезаны лопасти хвостового плавника.

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“Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга”, — добавили в центре.

Также на берег вымыло огромное количество фрагментов сетей и лесок, а также останки одной особи черноморского осетра.

Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих “Безмятежное море” готовят обращение в Пограничное управление России с просьбой проведения ведомствами оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов браконьерства и нарушений законодательства в области рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну.

В центре так же добавили, что одновременно с ситуацией в Евпатории, нам начали поступать сообщения об обнаружении погибших китообразных в Севастополе, и у всех из обнаруженных дельфинов на телах также имеются глубокие следы объячеивания в жаберных сетях, либо у них отрезаны хвостовые плавники.

Напомним, летом стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. В исследованиях, рассчитанных на два года, принимают участие ученые из Украины.