Україна проведе авіаційний облік дельфінів в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Влітку стартує проект Європейського Союзу, який передбачає проведення спеціального розширеного міжнародного авіаобліку дельфінів у Чорному морі із фото та відеофіксацією. У дослідженнях, розрахованих на два роки, беруть участь науковці із України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.
"Маємо суперечливу інформацію про кількість дельфінів у Чорному морі, але очевидно, що є проблеми із їх захистом. Вони стосуються не лише України. Тішить, що наші науковці також візьмуть участь у цьому проекті", - пояснив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.
Він додав, що крім авіаційного обліку, буде проведено моніторинг кількості загиблих дельфінів у рибальських сітках. Тут передбачається і анкетування рибалок та спостерігачів на рибальських суднах, і обстеження мертвих дельфінів, яких хвилі викидають на берег. Ці дані вкрай необхідні для вироблення заходів із попередження загибелі цих унікальних морських тварин.
Окрім України, у дослідженнях візьмуть участь Болгарія, Румунія, Туреччина і Монако.
Крім того, у Міністерстві повідомили про продовження ще одного важливого наукового дослідження в акваторії Чорного моря, в якому Україна брала участь раніше.
"Масштабний проект ЄС/ПРООН EMBLAS-Plus буде продовжено. Україна також є активним його учасником. Ці морські дослідження якраз дозволять оцінити стан Чорного моря за всіма показниками, передбаченими Рамковою директивою з морської стратегії ЄС", - пояснили у Міністерстві.
Повідомляється, що проект ЄС/ПРООН EMBLAS-Plus передбачає проведення спільних українсько-грузинських досліджень у відкритому морі, підтримку нового національного моніторингу морських вод, схваленого минулого року і проведення ряду практичних заходів із покращення стану Чорного моря.
Як повідомляв УНН, антикорупційний комітет дав "зелене світло" чипуванню тварин.