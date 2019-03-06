Украина проведет авиационный учет дельфинов в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Летом стартует проект Европейского Союза, который предусматривает проведение специального расширенного международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. В исследованиях, рассчитанных на два года, принимают участие ученые из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.
"Есть противоречивая информация о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте", - пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Он добавил, что кроме авиационного учета, будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях. Здесь предполагается и анкетирование рыбаков и наблюдателей на рыболовных судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных.
Кроме Украины, в исследованиях примут участие Болгария, Румыния, Турция и Монако.
Кроме того, в Министерстве сообщили о продлении еще одного важного научного исследования в акватории Черного моря, в котором Украина участвовала раньше.
"Масштабный проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus будет продолжен. Украина также является активным его участником. Эти морские исследования как раз позволят оценить состояние Черного моря по всем показателям, предусмотренным Рамочной директивой с морской стратегии ЕС", - пояснили в Министерстве.
Сообщается, что проект ЕС/ПРООН EMBLAS-Plus предусматривает проведение совместных украинского-грузинских исследований в открытом море, поддержку нового национального мониторинга морских вод, одобренного в прошлом году и проведение ряда практических мер по улучшению состояния Черного моря.
Как сообщал УНН, антикоррупционный комитет дал "зеленый свет" чипированию животных.