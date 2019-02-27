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Антикорупційний комітет дав "зелене світло" чипуванню тварин

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КИЇВ. 26 лютого УНН. Проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Про це йдеться у висновку комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, передає УНН.

"У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства", - йдеться у рішенні комітету.

Вказаний законопроект Рада може розглянути 27 лютого. Документ стоїть на порядку денному ВР. Втім, на переконання одиного з ініціаторів законопроекту Олександра Бакуменка, депутати не встигнуть розглянути законопроект на цьому тижні.

"Річ у тім, що цей документ міститься в кінці порядку денного ВРУ. Більш ніж переконаний, що Рада до його розгляду не дійде", - каже він.

Нагадаємо, автори проекту ЗУ №9022 пропонують зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Облікування та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Послуги з реєстрації хатніх тварин (котів, собак) будуть платними. За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.

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