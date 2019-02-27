Антикоррупционный комитет дал "зеленый свет" чипированию животных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля УНН. Проект закона об идентификации и регистрации животных соответствует требованиям антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в заключении комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает УНН.
"В проекте акта не выявлено коррупционных факторов - проект акта соответствует требованиям антикоррупционного законодательства", - говорится в решении комитета.
Указанный законопроект Рада может рассмотреть 27 февраля. Документ стоит на повестке дня ВР. Впрочем, по мнению одиного из инициаторов законопроекта Александра Бакуменко, депутаты не успеют рассмотреть законопроект на этой неделе.
"Дело в том, что этот документ содержится в конце повестки дня ВРУ. Более чем уверен, что Рада до его рассмотрения не дойдет", - говорит он.
Напомним, авторы проекта ЗУ №9022 предлагают обязать владельцев домашних животных оформлять ветеринарные паспорта. Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет числиться в базе.
Учет и регистрация будут подтверждать право владения животным, упростят поиск владельца в случае его утери или кражи и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.
Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Услуги по регистрации домашних животных (котов, собак) будут платными. За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.