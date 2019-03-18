У Грузії капітана турецького судна оштрафували на 15 тис. доларів за вбивство дельфіна

КИЇВ. 18 березня. УНН. Батумський міський суд оштрафував на 15 тисяч доларів США капітана турецького судна за вбивство дельфіна. До сплати штрафу його корабель не зможе покинути територіальні води Грузії. Про це повідомляє Департамент природоохоронного нагляду Міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.