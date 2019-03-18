У Грузії капітана турецького судна оштрафували на 15 тис. доларів за вбивство дельфіна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Батумський міський суд оштрафував на 15 тисяч доларів США капітана турецького судна за вбивство дельфіна. До сплати штрафу його корабель не зможе покинути територіальні води Грузії. Про це повідомляє Департамент природоохоронного нагляду Міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Згідно з повідомленням, 10 березня в акваторії Батумі був виявлений убитий дельфін. Співробітники департаменту охорони навколишнього середовища та прикордонної поліції в результаті спільних оперативно-слідчих заходів встановили правопорушника - ним виявився капітан турецького судна. У відомстві зазначили, що капітан турецького судна одразу зізнався у скоєному. Співробітниками департаменту і прикордонної поліції на нього був складений протокол про правопорушення.
В результаті Батумський міський суд прийняв постанову оштрафувати капітана турецького судна на суму 40,9 тисяч ларі (близько 15 тисяч доларів США).
У постанові суду також зазначено, що після сплати штрафу турецьке судно отримає право покинути територіальні води Грузії.
Раніше УНН повідомляв, що Україна проведе авіаційний облік дельфінів в Чорному морі.