В Грузии капитана турецкого судна оштрафовали на 15 тыс. долларов за убийство дельфина

Согласно сообщению, 10 марта в акватории Батуми был обнаружен убитый дельфин. Сотрудники департамента охраны окружающей среды и пограничной полиции в результате совместных оперативно-следственных мероприятий установили правонарушителя - им оказался капитан турецкого судна. В ведомстве отметили, что капитан турецкого судна сразу признался в содеянном. Сотрудниками департамента и пограничной полиции на него был составлен протокол о правонарушении.

В результате Батумский городской суд принял постановление оштрафовать капитана турецкого судна на сумму 40,9 тысяч лари (около 15 тысяч долларов США).

В постановлении суда также отмечено, что после уплаты штрафа турецкое судно получит право покинуть территориальные воды Грузии.

Ранее УНН сообщал, что Украина проведет авиационный учет дельфинов в Черном море.