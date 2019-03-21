В Євпаторії масово гинуть дельфіни

"15 і 17 березня співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море" провели обстеження ділянки узбережжя недалеко від Євпаторії (всього 10 км берегової лінії) після надходження інформації про масову загибель дельфінів. В ході дводенного виїзду ми знайшли 16 загиблих китоподібних (14 азовок і 2 афаліни), візуально поділивши їх на дві тимчасові групи. Всі тварини з кожної групи лежали на однаковій відстані від води, перебували на ідентичною один одному стадії розкладання і в безпосередній близькості", - йдеться в повідомленні.

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На тілах двох дельфінів (азовка) були виявлені сліди заплутування в зябрових мереж; у одній афаліни на хвостовому стеблі залишилися фрагменти самих мереж, у другій афаліни був відрізаний хвостовий плавець.

Ще у 12 дельфінів (азовок) виявлено чіткі і глибокі сліди, залишені зябровими мережами, у двох особин були також відрізані лопаті хвостового плавника.

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"Всі 16 тварин загинули унаслідок попадання в мережі на камбалу або осетрових, виходячи з характеру і тяжкості пов'язаних ушкоджень, ідентичного стану тіл, а також їх положення щодо урізу води і один одного", - додали в центрі.

Також на берег вимило величезна кількість фрагментів мереж і лісок, а також останки однієї особини чорноморського осетра.

Центр вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне море" готують звернення до Прикордонного управління Росії з проханням проведення відомствами оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення фактів браконьєрства і порушень законодавства в галузі рибальства по Азово-Чорноморському басейні.

У центрі так само додали, що одночасно з ситуацією в Євпаторії, нам почали надходити повідомлення про виявлення загиблих китоподібних в Севастополі, і у всіх з виявлених дельфінів на тілах також є глибокі сліди об'ячеіванія в зябрових мережах, або у них відрізані хвостові плавники.

Нагадаємо, влітку стартує проект Європейського Союзу, який передбачає проведення спеціального розширеного міжнародного авіаобліку дельфінів в Чорному морі з фото і відеофіксацією. У дослідженнях, розрахованих на два роки, беруть участь вчені з України.