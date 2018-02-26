В ЕС собираются принять решение о продлении санкций против РФ до 15 марта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63925 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78331 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81029 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107607 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111553 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

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В ЕС собираются принять решение о продлении санкций против РФ до 15 марта

В ЕС собираются принять решение о продлении санкций против РФ до 15 марта

Киев  •  УНН

 • 5645 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Формальное решение о продлении санкций ЕС против России за действия против территориальной целосности Украины должно быть принято на уровне Совета ЕС до 15 марта. Об этом заявил в понедельник европейский источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Решение должно быть принято до 15 марта. Совет ЕС утвердит его, когда будут завершены все национальные процедуры (в странах ЕС - ред.). Это сугубо формальное решение, для его вынесения не определяются никакие точные даты. Данное решение выносится в рамках письменной процедуры, для этого нет необходимости собирать министров иностранных дел, оно может быть утверждено Советом ЕС на любом уровне", - сказал дипломат.

Он также подтвердил, что вынесение этого решения "не входило в повестку дня проходящего в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел ЕС".

"Сегодня на повестке дня ближневосточный мирный процесс, ситуация в Венесуэле, отношения с Молдавией. Ограничительные меры для РФ не обсуждаются", - сказал он.

Политическое решение о продлении этих санкций на полгода Комитет постоянных представителей ЕС утвердил еще 21 февраля. В черный список ЕС для России входят 150 физических лиц и 38 организаций.

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