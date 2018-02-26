В ЕС собираются принять решение о продлении санкций против РФ до 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Формальное решение о продлении санкций ЕС против России за действия против территориальной целосности Украины должно быть принято на уровне Совета ЕС до 15 марта. Об этом заявил в понедельник европейский источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Решение должно быть принято до 15 марта. Совет ЕС утвердит его, когда будут завершены все национальные процедуры (в странах ЕС - ред.). Это сугубо формальное решение, для его вынесения не определяются никакие точные даты. Данное решение выносится в рамках письменной процедуры, для этого нет необходимости собирать министров иностранных дел, оно может быть утверждено Советом ЕС на любом уровне", - сказал дипломат.
Он также подтвердил, что вынесение этого решения "не входило в повестку дня проходящего в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел ЕС".
"Сегодня на повестке дня ближневосточный мирный процесс, ситуация в Венесуэле, отношения с Молдавией. Ограничительные меры для РФ не обсуждаются", - сказал он.
Политическое решение о продлении этих санкций на полгода Комитет постоянных представителей ЕС утвердил еще 21 февраля. В черный список ЕС для России входят 150 физических лиц и 38 организаций.