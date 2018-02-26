У ЄС збираються прийняти рішення про продовження санкцій проти РФ до 15 березня

"Рішення має бути прийняте до 15 березня. Рада ЄС затвердить його, коли будуть завершені всі національні процедури (в країнах ЄС - ред.). Це суто формальне рішення, для його винесення не визначаються ніякі точні дати. Це рішення виноситься в рамках письмової процедури, для цього немає необхідності збирати міністрів закордонних справ, воно може бути затверджено Радою ЄС на будь-якому рівні", - сказав дипломат.

Він також підтвердив, що винесення цього рішення "не входило до порядку денного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ ЄС, яке проходить у понеділок в Брюсселі".

"Сьогодні на порядку денному близькосхідний мирний процес, ситуація в Венесуелі, відносини з Молдовою. Обмежувальні заходи для РФ не обговорюються", - сказав він.

Політичне рішення про продовження цих санкцій на півроку Комітет постійних представників ЄС затвердив ще 21 лютого. До чорного списку ЄС для Росії входять 150 фізичних осіб та 38 організацій.