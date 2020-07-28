В ЕС обеспокоены сообщениями о нарушении режима тишины на Донбассе: заявление

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Европейском союзе с беспокойством отмечают сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил на востоке Украины после начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которая есть в распоряжении УНН.