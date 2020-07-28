В ЕС обеспокоены сообщениями о нарушении режима тишины на Донбассе: заявление

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Европейском союзе с беспокойством отмечают сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил на востоке Украины после начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которая есть в распоряжении УНН.

"Мы приветствуем меры по усилению режима прекращения огня на востоке Украины, вступившие в силу в полночь 27 июля как было условлено на очередном заседании Трехсторонней контактной группы на прошлой неделе", - отметили в ЕС.

Отмечается, что при условии, если оно будет соблюдаемое и должным образом применено, это новое обязательство является "важным шагом к полному, устойчивому и всестороннему прекращению огня и являет собой выполнение одного из главных выводов Парижского саммита в "нормандском формате" в 2019 году".

В Евросоюзе также призвали все стороны полностью соблюдать оговоренные мероприятия по прекращению огня.

"Мы с беспокойством отмечаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией. Мы еще раз призываем Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы позволить свободу передвижения через контактную линию к неподконтрольным правительству районов для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций и полностью реализовать свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул представитель ЕС.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, в понедельник стало известно, что российско-оккупационные войска по состоянию на 15:00, как минимум, трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, с начала суток 28 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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