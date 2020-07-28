В ЄС занепокоєні повідомленнями про порушення режиму тиші на Донбасі: заява

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В Європейському союзі із занепокоєнням відзначають повідомлення про порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил на сході України після початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Про це йдеться в заяві речника ЄС, яка є в розпорядженні УНН.

“Ми вітаємо заходи щодо посилення режиму припинення вогню на сході України, які набули чинності опівночі 27 липня, як було домовлено на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи минулого тижня”, — наголосили в ЄС.

Наголошується, що за умови, якщо воно буде дотримуване і належним чином застосоване, це нове зобов’язання є “важливим кроком до повного, сталого та всебічного припинення вогню і являє собою виконання одного з головних висновків Паризького саміту в „нормандському форматі“ у 2019 році”.

У Євросоюзі також закликали всі сторони повністю дотримуватися домовлених заходів щодо припинення вогню.

“Ми із занепокоєнням відзначаємо повідомлення про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями, які підтримуються Росією. Ми ще раз закликаємо Росію використати свій значний вплив на озброєні формування, які вона підтримує, щоб дозволити свободу пересування через контактну лінію до непідконтрольних уряду районів для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та гуманітарних організацій та повністю реалізувати свої зобов’язання за Мінськими угодами”, — наголосив представник ЄС.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Водночас, у понеділок стало відомо, що російсько-окупаційні війська за станом на 15:00, як мінімум, тричі з початку доби порушили режим припинення вогню.

Крім того, від початку доби 28 липня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, попри повний та всеосяжний режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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