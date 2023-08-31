В ЕС призвали к инклюзивному диалогу в Габоне на фоне государственного переворота

Боррель выступил на пресс-конференции после саммита министров иностранных дел ЕС, который состоялся в Толедо, Испания. Он отметил, что ситуация в Габоне, где недавно произошел государственный переворот, вызывает беспокойство в ЕС.

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“Мы хотели бы видеть в Габоне инклюзивный диалог, который гарантирует соблюдение прав человека и демократических прав. Это лучший способ гарантировать, что воля габонского народа будет уважаться. Это также лучший способ гарантировать безопасность и свободу народа Габона”, - сказал Боррель.

Напомним

После того, как стало известно, что президент Габона Али Бонго в третий раз выиграл на президентских выборах, группа высокопоставленных офицеров страны на национальном телевидении объявила о захвате власти.

Армейские офицеры, захватившие власть в результате переворота в Габоне в среду, назначили генерала Бриса Олигуи Нгему переходным лидером страны.

За пять месяцев до выборов, в апреле 2023 года, парламент Габона проголосовал за сокращение срока полномочий президента с семи до пяти лет.