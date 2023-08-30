У Габоні військові оголосили про захоплення влади після президентських виборів

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"Іменем народу Габону... ми вирішили захистити мир, поклавши кінець нинішньому режиму", - заявили офіцери.

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За даними Габонського виборчого центру, президент Алі Бонго виграв президентські вибори, набравши 64,27% голосів. Оголошення результатів відбулося із затримками, що опозиція засудила як "шахрайство". Водночас головний суперник Бонго, Альберт Ондо Осса, набрав 30,77%. Команда Бонго відкинула звинувачення Ондо Осси про порушення виборів.

Після оголошення результатів офіцери, виступаючи на місцевому телеканалі Gabon 24, заявили, що представляють усі сили безпеки та оборони центральноафриканської країни. За їх словами, результати виборів скасовано, усі кордони закрито до подальшого розпорядження, а державні установи розпущено.

Репортер Reuters після заяви військових повідомив про звуки стрілянини у столиці Лібревілі.

Зазначається, що напруга в країні зростала через побоювання заворушень після суботнього президентського, парламентського та законодавчого голосування, під час якого Бонго намагався продовжити 56-річну владу своєї родини, тоді як опозиція наполягала на змінах у країні. Відсутність міжнародних спостерігачів, призупинення деяких іноземних трансляцій і рішення влади припинити послуги Інтернету та запровадити нічну комендантську годину по всій країні після голосування викликали занепокоєння щодо прозорості виборчого процесу.

Нагадаємо

За п'ять місяців до виборів, у квітні 2023 року, парламент Габону проголосував за скорочення терміну повноважень президента з семи до п'яти років.