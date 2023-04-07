Габон перед виборами скоротив президентський термін до п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За п'ять місяців до виборів парламент Габону в четвер проголосував за скорочення терміну повноважень президента з семи до п'яти років. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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“Голосування вносить зміни до Конституції, а також перетворює президентські вибори на однотурові. Опозиційні сили розкритикували ці зміни, зокрема, закінчення двох турів голосування, як засіб „полегшення переобрання“ Алі Бонго Ондімби”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Національна асамблея і сенат провели спільне засідання в столиці Лібревілі, де 85% голосів підтримали цю пропозицію, що “значно перевищує необхідну кваліфіковану більшість у дві третини”, сказав спікер асамблеї Фаустен Букубі.
Прем’єр-міністр Ален-Клод Білі-Бі-Нзе заявив, що цей результат став “результатом консенсусу після 10 днів політичних переговорів між більшістю і опозицією” в лютому. Кілька високопоставлених лідерів опозиції та їхніх партій проігнорували ці переговори.
Поправки приводять всі мандати у відповідність до п’ятирічного терміну і знову роблять всі вибори однотуровими після того, як останні зміни до Конституції у 2018 році встановили два тури голосування.
Доповнення
Президентські, парламентські та місцеві вибори заплановані на кінець серпня, але дата їх проведення ще не оголошена.