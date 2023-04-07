Габон перед выборами сократил президентский срок до пяти лет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За пять месяцев до выборов парламент Габона в четверг проголосовал за сокращение срока полномочий президента с семи до пяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
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“Голосование вносит изменения в Конституцию, а также превращает президентские выборы в однотуровые. Оппозиционные силы раскритиковали эти изменения, в частности, окончание двух туров голосования, как средство „облегчения переизбрания“ Али Бонго Ондимбы”, — говорится в сообщении.
Детали
Национальная ассамблея и сенат провели совместное заседание в столице Либревиле, где 85% голосов поддержали это предложение, что “значительно превышает необходимое квалифицированное большинство в две трети”, сказал спикер ассамблеи Фаустен Букуби.
Премьер-министр Ален-Клод Били-Би-Нзе заявил, что этот результат стал “результатом консенсуса после 10 дней политических переговоров между большинством и оппозицией” в феврале. Несколько высокопоставленных лидеров оппозиции и их партий проигнорировали эти переговоры.
Поправки приводят все мандаты в соответствие с пятилетним сроком и снова делают все выборы однотуровыми после того, как последние изменения в Конституции в 2018 году установили два тура голосования.
Дополнение
Президентские, парламентские и местные выборы запланированы на конец августа, но дата их проведения еще не объявлена.