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В Габоне военные объявили о захвате власти после президентских выборов

В Габоне военные объявили о захвате власти после президентских выборов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. После того, как стало известно, что президент Габона Али Бонго выиграл третий срок на президентских выборах, группа высокопоставленных офицеров страны на национальном телевидении объявила о захвате власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Именем народа Габона... мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", - заявили офицеры.

Детали

По данным Габонского избирательного центра, президент Али Бонго выиграл президентские выборы, набрав 64,27% голосов. Объявление результатов произошло с задержками, что оппозиция осудила как "мошенничество". В то же время главный соперник Бонго, Альберт Ондо Осса, набрал 30,77%. Команда Бонго отвергла обвинения Ондо Оссы о нарушении выборов.

После объявления результатов офицеры, выступая на местном телеканале Gabon 24, заявили, что представляют все силы безопасности и обороны центральноафриканской страны. По их словам, результаты выборов отменены, все границы закрыты до дальнейшего распоряжения, а государственные учреждения распущены.

Репортер Reuters после заявления военных сообщил о звуках стрельбы в столице Либревиле.

Отмечается, что напряженность в стране росла из-за опасений беспорядков после субботнего президентского, парламентского и законодательного голосования, в ходе которого Бонго пытался продлить 56-летнюю власть своей семьи, в то время как оппозиция настаивала на изменениях в стране. Отсутствие международных наблюдателей, приостановка некоторых иностранных трансляций и решение властей прекратить услуги Интернета и ввести ночной комендантский час по всей стране после голосования вызвали беспокойство по поводу прозрачности избирательного процесса.

Напомним

За пять месяцев до выборов, в апреле 2023 года, парламент Габона проголосовал за сокращение срока полномочий президента с семи до пяти лет.

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