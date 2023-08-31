Після перевороту в Габоні новим лідером призначили генерала Нгему

Деталі

Після оголошення офіцерими армії Габону про захоплення влади генерали країни зібралися, щоб обговорити, хто очолить перехідний процес, і одноголосно вирішили призначити генерала Бріса Олігуї Нгему, колишнього керівника президентської гвардії. Натовпи людей у Лібревілі та інших містах святкували декларацію армії. Війська генерала понесли вулицями столиці Лібревіля.

Як повідомляє видання, 48-річний Нгема був ад'ютантом батька поваленого лідера, Омара Бонго, який правив майже 42 роки до своєї смерті в 2009 році.

При президентові Алі Бонго він спочатку працював військовим аташе в посольствах Габону в Марокко і Сенегалі. Але у 2018 році його призначили начальником розвідки елітної республіканської гвардії - найпотужнішого армійського підрозділу Габону - замість зведеного брата Алі Бонго Фредеріка Бонго, після чого він отримав звання генерала.

Доповнення

У Габоні вже давно назрівало невдоволення сім'єю Бонго, яка правила країною протягом 55 років, а також громадське невдоволення з ширших питаннь, таких як вартість життя. Повалення президента Алі Бонго поклало край 55-річному утриманню влади його сім'єю. Бонго з'явився на відео у себе вдома, закликаючи своїх "друзів по всьому світу" "підняти шум" від його імені.

При цьому переворот засудили ООН, Африканський союз і Франція, яка мала тісні зв'язки з родиною Бонго. Державний департамент США закликав військових Габону "зберегти цивільне правління" і закликав "відповідальних осіб звільнити і забезпечити безпеку членів уряду". Велика Британія засудила "неконституційне військове захоплення" влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хунта в Нігері пообіцяла притягнути президента до відповідальності за "держзраду"