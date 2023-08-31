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Після перевороту в Габоні новим лідером призначили генерала Нгему

Після перевороту в Габоні новим лідером призначили генерала Нгему

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Армійські офіцери, які захопили владу в результаті перевороту в Габоні в середу, призначили генерала Бріса Олігуї Нгему перехідним лідером країни. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.

Деталі

Після оголошення офіцерими армії Габону про захоплення влади генерали країни зібралися, щоб обговорити, хто очолить перехідний процес, і одноголосно вирішили призначити генерала Бріса Олігуї Нгему, колишнього керівника президентської гвардії. Натовпи людей у Лібревілі та інших містах святкували декларацію армії. Війська генерала понесли вулицями столиці Лібревіля.

Як повідомляє видання, 48-річний Нгема був ад'ютантом батька поваленого лідера, Омара Бонго, який правив майже 42 роки до своєї смерті в 2009 році.

При президентові Алі Бонго він спочатку працював військовим аташе в посольствах Габону в Марокко і Сенегалі. Але у 2018 році його призначили начальником розвідки елітної республіканської гвардії - найпотужнішого армійського підрозділу Габону - замість зведеного брата Алі Бонго Фредеріка Бонго, після чого він отримав звання генерала.

Доповнення

У Габоні вже давно назрівало невдоволення сім'єю Бонго, яка правила країною протягом 55 років, а також громадське невдоволення з ширших питаннь, таких як вартість життя. Повалення президента Алі Бонго поклало край 55-річному утриманню влади його сім'єю. Бонго з'явився на відео у себе вдома, закликаючи своїх "друзів по всьому світу" "підняти шум" від його імені.

При цьому переворот засудили ООН, Африканський союз і Франція, яка мала тісні зв'язки з родиною Бонго. Державний департамент США закликав військових Габону "зберегти цивільне правління" і закликав "відповідальних осіб звільнити і забезпечити безпеку членів уряду". Велика Британія засудила "неконституційне військове захоплення" влади.

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