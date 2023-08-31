После переворота в Габоне новым лидером назначили генерала Нгему

Детали

После объявления офицерами армии Габона о захвате власти генералы страны собрались, чтобы обсудить, кто возглавит переходный процесс, и единогласно решили назначить генерала Бриса Олигуи Нгему, бывшего руководителя президентской гвардии. Толпы людей в Либревиле и других городах праздновали декларацию армии. Войска генерала понеслись по улицам столицы Либревиля.

Как сообщает издание, 48-летний Нгема был адъютантом отца свергнутого лидера, Омара Бонго, который правил почти 42 года до своей смерти в 2009 году.

При президенте Али Бонго он сначала работал военным атташе в посольствах Габона в Марокко и Сенегале. Но в 2018 году его назначили начальником разведки элитной республиканской гвардии - самого мощного армейского подразделения Габона - вместо сводного брата Али Бонго Фредерика Бонго, после чего он получил звание генерала.

Дополнение

В Габоне уже давно назревало недовольство семьей Бонго, которая правила страной в течение 55 лет, а также общественное недовольство по более широким вопросам, таким как стоимость жизни. Свержение президента Али Бонго положило конец 55-летнему удержанию власти его семьей. Бонго появился на видео у себя дома, призывая своих "друзей по всему миру" "поднять шум" от его имени.

При этом переворот осудили ООН, Африканский союз и Франция, которая имела тесные связи с семьей Бонго. Государственный департамент США призвал военных Габона "сохранить гражданское правление" и призвал "ответственных лиц освободить и обеспечить безопасность членов правительства". Великобритания осудила "неконституционный военный захват" власти.

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