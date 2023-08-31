В ЄС закликали до інклюзивного діалогу в Габоні на тлі державного перевороту

Боррель виступив на пресконференції після саміту міністрів закордонних справ ЄС, який відбувся у Толедо, Іспанія. Він зазначив, що ситуація в Габоні, де нещодавно відбувся державний переворот, викликає занепокоєння в ЄС.

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“Ми хотіли б бачити в Габоні інклюзивний діалог, який гарантує дотримання прав людини та демократичних прав. Це найкращий спосіб гарантувати, що воля габонського народу буде поважена. Це також найкращий спосіб гарантувати безпеку та свободу народу Габону”, - сказав Боррель.

Нагадаємо

Після того, як стало відомо, що президент Габону Алі Бонго втретє виграв на президентських виборах, група високопоставлених офіцерів країни на національному телебаченні оголосила про захоплення влади.

Армійські офіцери, які захопили владу в результаті перевороту в Габоні в середу, призначили генерала Бріса Олігуї Нгему перехідним лідером країни.

За п’ять місяців до виборів, у квітні 2023 року, парламент Габону проголосував за скорочення терміну повноважень президента з семи до п’яти років.