В ЕС отреагировали на угрозы лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя

Представитель Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал слова министра иностранных дел россии сергея лаврова о готовности рф решения вопроса Украины на поле боя с Западом. По его словам, это россия начала войну в Украине, а не ЕС, передает УНН со ссылкой на ANSA.

"Это россия начала эту войну, это россия хочет завершить ее на поле боя, а не ЕС. Войны не должно быть", - сказал он.

По словам представителя ЕС, чтобы война закончилась, достаточно одного слова Путина, чтобы вывести войска.

"ЕС - это организация, которая в своей основе имеет желание решать разногласия путем диалога", - добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что если Запад хочет "сражаться за Украину" на поле боя, россия готова к этому.