У ЄС відреагували на погрози лаврова про готовність "битися" з Заходом на полі бою
Київ • УНН
росія погрожує "битися" із Заходом на полі бою за Україну. За словами представника ЄС, це росія розпочала війну в Україні, а не ЄС і щоб війна закінчилася, достатньо одного слова путіна.
Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував слова міністра закордонних справ росії сергія лаврова щодо готовності рф вирішення питання України на полі бою із Заходом. За його словами, це росія розпочала війну в Україні, а не ЄС, передає УНН із посиланням на ANSA.
"Це росія почала цю війну, це росія хоче завершити її на полі бою, а не ЄС. Війни не повинно бути", - сказав він.
За словами представника ЄС, щоб війна закінчилася, достатньо одного слова путіна, щоб вивести війська.
"ЄС - це організація, яка у своїй основі має бажання вирішувати розбіжності шляхом діалогу", - додав він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що якщо Захід хоче "битися за Україну" на полі бою, росія готова до цього.