В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico

Лидеры ЕС могут рассмотреть возможность использования "ядерного варианта" исключения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Будапешт заблокирует финансирование в 50 млрд евро для Украины, сообщает со ссылкой на источники издание Politico, пишет УНН.

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"Дела Венгрии, наверное, не пойдут хорошо, если она попытается помешать европейским лидерам, когда они встретятся на следующей неделе, чтобы одобрить жизненно важный спасательный круг в размере 50 миллиардов евро для Украины, на фоне того, как она вступает в третий год войны с россией", - пишет издание.

После нескольких лет мягкого подхода к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, как сообщается, "на этот раз европейские дипломаты подают сигналы о том, что "ядерный вариант" - исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС - больше не является немыслимым, если он поставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в ЕС".

Речь идет о возможном применении ЕС своей так называемой статьи 7 - самой серьезной политической санкции в отношении страны-члена, которая предусматривает остановку ее права голоса по решениям ЕС.

"Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы предпринять шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единогласие", - отмечает издание.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (по бюджету и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - сказал один дипломат ЕС.

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