В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico
Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Венгрия заблокирует финансирование Украины в 50 миллиардов евро.
Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей.
В США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР
США опасаются, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может осуществить "смертоносную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы из-за агрессивной позиции Кима, которая включает запуски ракет и отказ от мирного воссоединения.
Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя
Система "Шлях" и веб-сайт Укртрансбезопасности восстановили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
В Алабаме, впервые в мире, приговоренный к смертной казни был казнен с помощью газа азота
Кеннет Смит, 58-летний осужденный за убийство, стал первым человеком в мире, которого казнили в Алабаме путем вдыхания газа азота без седации. Этот беспрецедентный в мире метод вызвал критику, оппоненты сравнивают его с пытками и предупреждают о возможном вреде для других людей в комнате из-за возможной утечки газа.
НМТ-2024: стало известно когда состоится тестирование выпускников
УМТ будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.
рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР
россия отклоняет предложения о создании международной комиссии для расследования авиакатастрофы с самолетом Ил-76, упавшим 24 января в Белгородской области. Точные обстоятельства катастрофы остаются невыясненными.
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю.
Гуменюк объяснила, почему рф в последнее время не использует "Калибры"
Использование оккупантами ракет "Калибр" уменьшилось, возможно, из-за трудностей с обслуживанием после запуска. Также спикер сделала предположение, что тем, что ракетоносители находятся на дежурстве, но не применяется рф пытается "усыпить бдительность".