У ЄС можуть спробувати змусити Угорщину мовчати у разі її блокування 50 млрд євро для України - Politico

Лідери ЄС можуть розглянути можливість використання "ядерного варіанту" виключення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з процесу голосування в ЄС, якщо Будапешт заблокує фінансування у 50 млрд євро для України, повідомляє з посиланням на джерела видання Politico, пише УНН.

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"Справи Угорщини, напевно, не підуть добре, якщо вона спробує завадити європейським лідерам, коли вони зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво важливе рятувальне коло обсягом 50 мільярдів євро для України, на тлі того, як вона вступає у третій рік війни з росією", - пише видання.

Після кількох років м'якого підходу до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як повідомляється, "цього разу європейські дипломати подають сигнали про те, що "ядерний варіант" - виключення Будапешта з процесу голосування в ЄС - більше не є немислимим, якщо він поставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата у ЄС".

Ідеться про можливе застосування ЄС своєї так званої статті 7 - найсерйознішої політичної санкції щодо країни-члена, яка передбачає зупинення її права голосу за рішеннями ЄС.

"П'ять європейських чиновників та дипломатів заявили, що інші країни блоку готові зробити кроки проти Будапешта, що стане історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість та одностайність", - зазначає видання.

"Якщо Орбан справді знову заблокує угоду (по бюджету та 50 мільярдах євро для України) на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - сказав один дипломат ЄС.

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