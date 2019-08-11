В Иерусалиме в результате столкновений пострадали 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Во время богослужения на Храмовой горе в Иерусалиме в результате столкновений между мусульманами и иудеями пострадали 18 человек, в том числе 4 правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Противостояние состоялись между мусульманами, иудеями и израильской полицией. Правоохранители открывали огонь, и применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. В результате противостояний пострадали 18 человек: 14 палестинцев и 4 правоохранителя.
Как поясняет издание, в дни, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам, Храмовая гора закрыта для посещения иудеям, однако в этом году исламский праздник пришелся на день траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.
Напомним, в День Иерусалима, 2 июня, были зафиксированы беспорядки в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Мусульмане бросали в иудеев камни и различные предметы.