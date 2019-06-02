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День Єрусалима: в місті почалися заворушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні вранці, 2 червня, в неділю, були зафіксовані безлади в районі Храмової гори в Єрусалимі, Ізраїль. Мусульмани кидали в іудеїв камені і різні предмети. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.

Командувач єрусалимським округом поліції генерал-майор Дорон Ядід віддав наказ про висунення в цей район посилених підрозділів.

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Сьогодні в Ізраїлі відзначається День Єрусалима: 52 роки тому Східний Єрусалим в ході Шестиденної війни перейшов під юрисдикцію єврейської держави.

Як повідомляв УНН, вчора мусульманські держави засудили визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю .


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