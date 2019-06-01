ЕС осудил планы нового строительства в Иерусалиме

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25213 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63856 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130048 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124851 просмотра
Актуальное
ЕС осудил планы нового строительства в Иерусалиме

ЕС осудил планы нового строительства в Иерусалиме

Киев  •  УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейский Союз осудил решение правительства Израиля о публикации тендеров на постройку 805 новых квартир в иерусалимских кварталах Рамот и Писгат Зеэв. В опубликованном в субботу официальном заявлении Евросоюза говорится, что строительство в "оккупированном Восточном Иерусалиме" подрывает перспективу мирного урегулирования на основе создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме, передает УНН со сссылкой на israelinfo.

ЕС осуждает израильскую политику расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, как "нарушение международного права и препятствие к достижению мира в регионе".

Тендеры на строительство 460 новых квартир в Писгат Зеэв и 345 квартир в Рамот были опубликованы в четверг во исполнение планов застройки Иерусалима, утвержденных в последние два года.

Ранее, мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля

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