ЕС осудил планы нового строительства в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейский Союз осудил решение правительства Израиля о публикации тендеров на постройку 805 новых квартир в иерусалимских кварталах Рамот и Писгат Зеэв. В опубликованном в субботу официальном заявлении Евросоюза говорится, что строительство в "оккупированном Восточном Иерусалиме" подрывает перспективу мирного урегулирования на основе создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме, передает УНН со сссылкой на israelinfo.
ЕС осуждает израильскую политику расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, как "нарушение международного права и препятствие к достижению мира в регионе".
Тендеры на строительство 460 новых квартир в Писгат Зеэв и 345 квартир в Рамот были опубликованы в четверг во исполнение планов застройки Иерусалима, утвержденных в последние два года.
Ранее, мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля