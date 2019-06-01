ЄС засудив плани нового будівництва в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Європейський Союз засудив рішення уряду Ізраїлю про публікації тендерів на будівництво 805 нових квартир в єрусалимських кварталах Рамот і Пісгат Зєев. В опублікованому в суботу офіційній заяві Євросоюзу йдеться, що будівництво в "окупованому Східному Єрусалимі" підриває перспективу мирного врегулювання на основі створення палестинської держави зі столицею в Єрусалимі, передає УНН з сссилкой на israelinfo.
ЄС засуджує ізраїльську політику розширення поселень, в тому числі в Східному Єрусалимі, як "порушення міжнародного права і перешкоду для досягнення миру в регіоні".
Тендери на будівництво 460 нових квартир в Пісгат Зєев і 345 квартир в Рамот були опубліковані в четвер на виконання планів забудови Єрусалима, затверджених в останні два роки.
Раніше, мусульманські держави засудили визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю