Мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Перенос в Иерусалим дипломатических представительств иностранных государств нарушает международное право, заявили лидеры 56 исламских государств после саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Лидеры 56 исламских государств в субботу, 1 июня, осудили страны, которые приняли "незаконное и безответственное решение" признать Иерусалим столицей Израиля. В совместном заявлении, принятом в конце саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоялся в Мекке, мусульманские страны призвали государства, которые перенесли свои посольства в Иерусалим, переосмыслить этот шаг. Это является "серьезным нарушением международного права и международной законности", говорится в заявлении.
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"Палестинский народ имеет право на достижения своих неотделимых национальных прав, включая их право на самоопределение и право на создание независимого и суверенного палестинского государства", - отметили лидеры мусульманских государств.
Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.