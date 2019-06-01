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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108374 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143841 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129874 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130037 просмотра

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Мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля

Мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля

Киев  •  УНН

 • 10805 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Перенос в Иерусалим дипломатических представительств иностранных государств нарушает международное право, заявили лидеры 56 исламских государств после саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Лидеры 56 исламских государств в субботу, 1 июня, осудили страны, которые приняли "незаконное и безответственное решение" признать Иерусалим столицей Израиля. В совместном заявлении, принятом в конце саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоялся в Мекке, мусульманские страны призвали государства, которые перенесли свои посольства в Иерусалим, переосмыслить этот шаг. Это является "серьезным нарушением международного права и международной законности", говорится в заявлении.

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"Палестинский народ имеет право на достижения своих неотделимых национальных прав, включая их право на самоопределение и право на создание независимого и суверенного палестинского государства", - отметили лидеры мусульманских государств.

Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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