Мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля

Лидеры 56 исламских государств в субботу, 1 июня, осудили страны, которые приняли "незаконное и безответственное решение" признать Иерусалим столицей Израиля. В совместном заявлении, принятом в конце саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоялся в Мекке, мусульманские страны призвали государства, которые перенесли свои посольства в Иерусалим, переосмыслить этот шаг. Это является "серьезным нарушением международного права и международной законности", говорится в заявлении.



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"Палестинский народ имеет право на достижения своих неотделимых национальных прав, включая их право на самоопределение и право на создание независимого и суверенного палестинского государства", - отметили лидеры мусульманских государств.



Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.