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Мусульманські держави засудили визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Мусульманські держави засудили визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Перенесення до Єрусалима дипломатичних представництв іноземних країн порушує міжнародне право, заявили лідери 56 ісламських держав після саміту Організації ісламського співробітництва в Мецці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Лідери 56 ісламських держав у суботу, 1 червня, засудили країни, які прийняли "незаконне і безвідповідальне рішення" визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. У спільній заяві, прийнятій наприкінці саміту Організації ісламського співробітництва (ОІС), що відбувся в Мецці, мусульманські країни закликали держави, що перенесли свої посольства до Єрусалима, переосмислити цей крок. Це є "серйозним порушенням міжнародного права і міжнародної законності", йдеться у заяві. 

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"Палестинський народ має право на досягнення своїх невіддільних національних прав, включаючи їхнє право на самовизначення та право на створення незалежної і суверенної палестинської держави", - наголосили лідери мусульманських держав.

Нагадуємо, Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

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