Прем'єр Австралії підтвердив визнання Західного Єрусалиму столицею Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уряд Австралії офіційно визнає Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, проте поки утримається від перенесення посольства з Тель-Авіва. Про це заявив в суботу австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон, повідомляє телеканал SBS, інформує УНН.
“Уряд прийняв рішення про те, що Австралія визнає Західний Єрусалим столицею Ізраїлю”, — сказав політик. Моррісон зазначив, що визнання Західного Єрусалима столицею Ізраїлю з можливістю визнання Східного Єрусалима столицею Палестини після досягнення мирного врегулювання на основі створення двох держав, стане важливим кроком у близькосхідній політиці Австралії.
Моррісон вказав, що визнання Західного Єрусалиму столицею, раніше схвалене комітетом з питань національної безпеки країни, не спричинить за собою негайного перенесення посольства Австралії з Тель-Авіва, в тому числі через високу вартість такого переїзду. Вона, за попередніми оцінками, складе більше 200 млн австралійських доларів (144 млн доларів США). Однак в Західному Єрусалимі буде відкрито додаткову консульську установу, а також спеціальне бюро з питань оборони і торгівлі, яке, як очікується, займеться і питаннями майбутнього перенесення посольства.
Ще в жовтні Моррісон оголосив, що уряд має намір розглянути питання про перенесення посольства в Ізраїлі в Єрусалим і визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.
Нагадуємо, Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.