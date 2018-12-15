Премьер Австралии подтвердил признание Западного Иерусалима столицей Израиля

“Правительство приняло решение о том, что Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля”, — сказал политик. Моррисон отметил, что признание Западного Иерусалима столицей Израиля с возможностью признания Восточного Иерусалима столицей Палестины после достижения мирного урегулирования на основе создания двух государств, станет важным шагом в ближневосточной политике Австралии.

Моррисон указал, что признание Западного Иерусалима столицей, ранее одобренное комитетом по национальной безопасности страны, не повлечет за собой немедленного переноса посольства Австралии из Тель-Авива, в том числе из-pа высокой стоимости такого переезда. Она, по предварительным оценкам, составит более 200 млн австралийских долларов (144 млн долларов США). Однако в Западном Иерусалиме будет открыто дополнительное консульское учреждение, а также специальное бюро по вопросам обороны и торговли, которое, как ожидается, займется и вопросами предстоящего переноса посольства.

Еще в октябре Моррисон объявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о переносе посольства в Израиле в Иерусалим и признании Иерусалима столицей Израиля.

Напоминаем, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.