День Иерусалима: в городе начались беспорядки

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 15571 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 36777 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 110797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107531 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135445 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129729 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130004 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131217 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153323 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123993 просмотра
Актуальное
День Иерусалима: в городе начались беспорядки

День Иерусалима: в городе начались беспорядки

Киев  •  УНН

 • 10257 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня утром, 2 июня, в воскресенье, были зафиксированы беспорядки в районе Храмовой горы в Иерусалиме, Израиль. Мусульмане бросали в иудеев камни и различные предметы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv. 

Командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Ядид отдал приказ о выдвижении в этот район усиленных подразделений.

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Сегодня в Израиле отмечается День Иерусалима: 52 года назад Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны перешел под юрисдикцию еврейского государства.

Как сообщал УНН, вчера мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля


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