День Иерусалима: в городе начались беспорядки

Командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Ядид отдал приказ о выдвижении в этот район усиленных подразделений.



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Сегодня в Израиле отмечается День Иерусалима: 52 года назад Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны перешел под юрисдикцию еврейского государства.



Как сообщал УНН, вчера мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля.





