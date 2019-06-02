День Иерусалима: в городе начались беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня утром, 2 июня, в воскресенье, были зафиксированы беспорядки в районе Храмовой горы в Иерусалиме, Израиль. Мусульмане бросали в иудеев камни и различные предметы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv.
Командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Ядид отдал приказ о выдвижении в этот район усиленных подразделений.
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Сегодня в Израиле отмечается День Иерусалима: 52 года назад Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны перешел под юрисдикцию еврейского государства.
Как сообщал УНН, вчера мусульманские государства осудили признание Иерусалима столицей Израиля.