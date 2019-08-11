В Єрусалимі внаслідок сутичок постраждали 18 людей

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Під час богослужіння на Храмовій горі в Єрусалимі внаслідок сутичок між мусульманами та юдеями постраждало 18 людей, в тому числі 4 правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.