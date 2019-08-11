В Єрусалимі внаслідок сутичок постраждали 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Під час богослужіння на Храмовій горі в Єрусалимі внаслідок сутичок між мусульманами та юдеями постраждало 18 людей, в тому числі 4 правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Протистояння відбулися між мусульманами, юдеями та ізраїльською поліцією. Правоохоронці відкривали вогонь, та застосовували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. У результаті протистоянь постраждало 18 людей: 14 палестинців та 4 правоохоронців.
Як пояснює видання, в дні, коли мусульмани відзначають свято Курбан-Байрам, Храмова гора закрита для відвідування юдеям, проте цього року ісламське свято припало на день жалоби єврейського народу, коли були зруйновані Перший і Другий Єрусалимські храми.
Нагадаємо, у День Єрусалима, 2 червня, були зафіксовані безлади в районі Храмової гори в Єрусалимі. Мусульмани кидали в іудеїв камені та різні предмети.