В Египте пострадали 10 военных в результате взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных из-за взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай. Об этом заявил представитель Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Взрыв был направлен на бронированное транспортное средство, в котором находились военные.
Среди пострадавших были двое офицеров и восемь рядовых.
Напомним, в Египте ранее на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы из-за коронавируса.