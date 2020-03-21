В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Египет объявил о закрытии всех мечетей в две недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса... Министерство также решило прекратить групповые молитвы”, — сообщили в СМИ.
Сообщается, что такое решение было принято на основании научной мысли Министерства здравоохранения Египта, Всемирной организации здравоохранения и других организаций здравоохранения в различных странах мира, подтверждающие серьезную опасность собраний для передачи COVID-19 и угрозе, которую он составляет для жизни людей.
Напомним, 17 марта из Египта начали эвакуацию украинцев.