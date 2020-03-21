В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104517 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107219 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109161 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107814 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117360 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101791 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106022 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106790 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131686 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы из-за коронавируса

В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14248 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Египте на две недели закрыли все мечети и запретили массовые молитвы, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Египет объявил о закрытии всех мечетей в две недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса... Министерство также решило прекратить групповые молитвы”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято на основании научной мысли Министерства здравоохранения Египта, Всемирной организации здравоохранения и других организаций здравоохранения в различных странах мира, подтверждающие серьезную опасность собраний для передачи COVID-19 и угрозе, которую он составляет для жизни людей.

Напомним, 17 марта из Египта начали эвакуацию украинцев.

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