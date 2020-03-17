З Єгипту почали евакуацію українців - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна почала вивозити своїх громадян, які "застрягли" за кордоном, зокрема в Єгипті, які виявили бажання бути евакуйованими. Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів (фото). Консул допомагає. Спільно з Vladyslav Kryklii працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", - написав міністр.
Він додав, що на Шрі-Ланці також застряли 105 громадян України.
"Але їх буде явно більше. Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки", - додав очільник МЗС.
Нагадаємо, напередодні Кулеба закликав українців не їхати у туристичні поїздки та не довіряти туроператорам.