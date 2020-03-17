Из Египта начали эвакуацию украинцев - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина начала вывозить своих граждан, которые "застряли" за границей, в частности в Египте, изъявивших желание быть эвакуированными. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов (фото). Консул помогает. Совместно с Vladyslav Kryklii работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал министр.
Он добавил, что на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины.
"Но будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах", - добавил глава МИД.
Напомним, накануне Кулеба призвал украинцев не ехать в туристические поездки и не доверять туроператорам.