Из Египта начали эвакуацию украинцев - Кулеба

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина начала вывозить своих граждан, которые "застряли" за границей, в частности в Египте, изъявивших желание быть эвакуированными. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов (фото). Консул помогает. Совместно с Vladyslav Kryklii работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал министр.

Он добавил, что на Шри-Ланке также застряли 105 граждан Украины.

"Но будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах", - добавил глава МИД.

Напомним, накануне Кулеба призвал украинцев не ехать в туристические поездки и не доверять туроператорам.

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