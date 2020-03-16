Кулеба закликав українців не їхати у туристичні поїздки та не довіряти туроператорам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерству закордонних справ України відомо про українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках – зокрема і в Чилі. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Не їдьте в туристичні поїздки. Закликаю кожного громадянина відмовитись від поїздок за кордон, а саме в такі країни як Єгипет, де ситуація дуже складна. Щодня я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туристичних компаній відбувають, вивозять наших громадян до Єгипту, обіцяють, що там все буде чудово – чудовий клімат, сухий, висока температура, при якій коронавірус не розмножується і всю цю маячню", - зазначив Кулеба.
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"Люди, вам брешуть для того, щоб на вас заробляти. Їх не цікавить (операторів), які агітують вас зараз виїжджати в дешеві тури... не цікавить ваше майбутнє і ваше здоров’я – їх цікавить виключно їхній заробіток. Я закликаю вас відмовитись від подорожей за кордон у цей складний період", - додав міністр.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок понеділка, у посольствах і консульствах України за кордоном зареєструвалась 1791 особа, що попросила допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування.