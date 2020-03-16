Майже 1,8 тис. громадян України просять евакуювати їх з-за кордону – Кулеба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на ранок понеділка в посольствах і консульствах України за кордоном зареєструвалась 1791 особа, що попросила допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування. Про це сказав на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Зараз ми в дуже тісному діалозі з Міністерством інфраструктури, Державною прикордонною службою. Ми складаємо повну картину – де, хто з наших громадян де знаходиться, і аналізуємо, яким чиином допомогти їм звідти дістатись до України", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що більшість країн в Європі наразі активно закривають кордон, рух транспорту ускладнюється.

"Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком… Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо перемовини з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли у Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через закритий кордон... Ми бачимо картинку. Станом на 9:00 у нас офіційно в посольствах і консульствах зареєструвалась 1791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування", - сказав міністр.

Нагадаємо, в уряді планують скласти перелік чартерів для повернення українців.

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