Майже 1,8 тис. громадян України просять евакуювати їх з-за кордону – Кулеба

КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на ранок понеділка в посольствах і консульствах України за кордоном зареєструвалась 1791 особа, що попросила допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування. Про це сказав на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.