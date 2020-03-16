Почти 1,8 тыс. граждан Украины просят эвакуировать их из-за границы - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на утро понедельника в посольствах и консульствах Украины за рубежом зарегистрировалась 1791 лицо, попросившее помочь выехать из страны пребывания. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы в очень тесном диалоге с Министерством инфраструктуры, Государственной пограничной службой. Мы составляем полную картину - где, кто из наших граждан где находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться до Украины", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что большинство стран в Европе сейчас активно закрывают границу, движение транспорта усложняется.
"Мы ищем самые разнообразные пути. Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом... Я говорил с министром инфраструктуры, который сейчас проводит совещание по этому поводу. Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы позволяли транзит украинских граждан, что, условно говоря, застряли в Польше, во Франции, и не могут доехать до Польши из-за закрытой границы... Мы видим картинку. По состоянию на 9:00 у нас официально в посольствах и консульствах зарегистрировалась 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из страны их пребывания", - сказал министр.
Напомним, в правительстве планируют составить перечень чартеров для возвращения украинцев.