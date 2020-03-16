В уряді планують скласти перелік чартерів для повернення українців після 17 березня

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому в період тимчасового припинення регулярного пасажирського авіасполучення, після 17 березня, на фоні ситуації з коронавірусом у світі. Про це йдеться на спеціальній сторінці МЗС для надання актуальної інформації щодо поширення коронавірусу у світі та захисту українських громадян за кордоном, передає УНН.