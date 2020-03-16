В уряді планують скласти перелік чартерів для повернення українців після 17 березня

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому в період тимчасового припинення регулярного пасажирського авіасполучення, після 17 березня, на фоні ситуації з коронавірусом у світі. Про це йдеться на спеціальній сторінці МЗС для надання актуальної інформації щодо поширення коронавірусу у світі та захисту українських громадян за кордоном, передає УНН.

"До уваги громадян України, які за кордоном у туристичній подорожі та планували повернутись чартерним рейсом туристичної компанії після 17 березня! Зараз Міністерство інфраструктури України формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому в період тимчасового припинення регулярного пасажирського авіасполучення", - вказали у МЗС.

При цьому у відомстві закликали слідкувати за оновленнями інформації на сторінках Міністерства інфраструктури.

Також у МЗС пояснили, що у разі, якщо через коронавірус немає змоги залишити країну, а термін дії візи завершується, потрібно надати посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місце перебування. На підставі отриманих даних, посольство звернеться до офіційних органів за місцем вашого перебування, з проханням надати вам допомогу у вирішенні адміністративних питань. Зокрема, продовжити строк перебування без накладення санкцій.

З приводу ситуації, коли в період карантину закінчується дозвіл на роботу, у МЗС вказали, що Україна вже працює з урядами інших країн, щоби, зважаючи на обставини, для таких громадян не було штрафів чи інших наслідків. МЗС надасть додаткову інформацію, коли відповідні домовленості будуть укладені.

Якщо українці перебувають в країні, де вже скасували авіасполучення, у МЗС порадили написати електронний лист або зателефонувати до дипломатичної установи України в цій країні та запитати щодо можливих альтернативних шляхів повернення на Батьківщину. Досвід попередніх днів роботи в екстреному режимі демонструє, що форма звернення електронним листом більш ефективна, бо гарячі лінії можуть бути перевантажені дзвінками, вказали у відомстві.

Додамо, з 17 березня з 00:00 на два тижні Україна закриє авіаційне, залізничне та автобусне сполучення з іншими країнами в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, українських туристів за кордоном просять залишатися на зв’язку через можливу екстрену евакуацію.

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