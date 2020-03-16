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В правительстве планируют составить перечень чартеров для возвращения украинцев после 17 марта

В правительстве планируют составить перечень чартеров для возвращения украинцев после 17 марта

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой в период временного прекращения регулярного пассажирского авиасообщения, после 17 марта, на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Об этом говорится на специальной странице МИД для предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом, передает УНН.

"Вниманию граждан Украины, которые за рубежом в туристическом путешествим и планировали вернуться чартерным рейсом туристической компании после 17 марта! Сейчас Министерство инфраструктуры Украины формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой в период временного прекращения регулярного пассажирского авиасообщения", - указали в МИД.

При этом в ведомстве призвали следить за обновлениями информации на сайтах Министерства инфраструктуры.

Также в МИД объяснили, что в случае, если из-за коронавируса нет возможности покинуть страну, а срок действия визы заканчивается, нужно предоставить посольству Украины копии ваших документов и информацию о вашем местонахождении. На основании полученных данных, посольство обратится к официальным органам по месту пребывания, с просьбой оказать вам помощь в решении административных вопросов. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций.

По поводу ситуации, когда в период карантина заканчивается разрешение на работу, в МИД указали, что Украина уже работает с правительствами других стран, чтобы, несмотря на обстоятельства, для таких граждан не было штрафов или иных последствий. МИД предоставит дополнительную информацию, когда соответствующие договоренности будут заключены.

Если украинцы находятся в стране, где уже отменили авиасообщение, в МИД посоветовали написать электронное письмо или позвонить в дипломатическое учреждение Украины в этой стране и спросить о возможных альтернативных путях возвращения на Родину. Опыт предыдущих дней работы в экстренном режиме показывает, что форма обращения электронным письмом более эффективна, потому что горячие линии могут быть перегружены звонками, указали в ведомстве.

Добавим, с 17 марта с 00:00 на две недели Украина закроет авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, украинских туристов за рубежом просят оставаться на связи из-за возможной экстренной эвакуации.

Украинские Национальные Новости

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