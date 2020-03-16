В правительстве планируют составить перечень чартеров для возвращения украинцев после 17 марта

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой в период временного прекращения регулярного пассажирского авиасообщения, после 17 марта, на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Об этом говорится на специальной странице МИД для предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом, передает УНН.